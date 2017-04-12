Азербайджанские водители совершили 18 ДТП в странах системы "Зеленая карта"

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В первом квартале этого года зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями из Азербайджана на собственных транспортных средствах в странах-членах системы "Зеленая карта".

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (БОС), аварии зарегистрированы в основном в Турции, России, Иране и Польше.

“За прошедший период проделаны соответствующие работы в целях возмещения ущерба здоровью или имуществу противоположной стороны (третьих лиц) по страховым случаям в системе "Зеленая карта", в большинстве случаев выплаты уже завершены”, - сообщили в БОС.