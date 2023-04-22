Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду около 500 кг наркотиков из Ирана в Нидерланды

Сотрудники Главного таможенного управления Нахчыванской АР пресекли попытку контрабанды наркотических средств в больших количествах на территорию Азербайджана.

Сотрудники Главного таможенного управления Нахчыванской АР пресекли попытку контрабанды наркотических средств в больших количествах на территорию Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

Было отмечено, что в пункте пропуска "Джульфа" на госгранице был проведен таможенный осмотр грузового транспортного средства, следовавшего из Ирана в Нидерланды транзитом через территорию Азербайджана.

В грузовом отсеке автомобиля было обнаружено 499 кг 203,9 г героина, изготовленного кустарным способом.