Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду около 500 кг наркотиков из Ирана в Нидерланды

Сотрудники Главного таможенного управления Нахчыванской АР пресекли попытку контрабанды наркотических средств в больших количествах на территорию Азербайджана.
Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.
Было отмечено, что в пункте пропуска "Джульфа" на госгранице был проведен таможенный осмотр грузового транспортного средства, следовавшего из Ирана в Нидерланды транзитом через территорию Азербайджана.
В грузовом отсеке автомобиля было обнаружено 499 кг 203,9 г героина, изготовленного кустарным способом.