Азербайджанские специалисты впервые отремонтируют поезда метро нового поколения

Впервые в Азербайджане в этом году будет осуществлен ремонт поездов (вагонов) нового поколения, находящихся на балансе ЗАО "Бакинский метрополитен".

Впервые в Азербайджане в этом году будет осуществлен ремонт поездов (вагонов) нового поколения, находящихся на балансе ЗАО "Бакинский метрополитен".

Об этом Report сообщил директор департамента депо Фаик Ахмедов.

По его словам, ремонтироваться будут, в основном, вагоны, ввезенные в Азербайджан в 2015 году.

Ранее ремонт поездов нового поколения проводился с участием специалистов предприятия "Метровагонмаш“, принадлежащего "Трансмашхолдинг". В этот раз впервые ремонт будет выполнен отечественными специалистами.

Впервые такие ремонтные работы в Бакинском метрополитене были проведены в январе-феврале 2020 года. В то время периодический ремонт вагонов выполняло предприятие "Метровагонмаш-сервис", действовавшее при предприятии "Метровагонмаш" АО "Трансмашхолдинг". В соответствии с условиями договора, заключенного в 2019 году, "Метровагонмаш-сервис" наряду с ремонтом вагонов должен был готовить кадры, которые в дальнейшем будут выполнять этот процесс.