О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджанские специалисты впервые отремонтируют поезда метро нового поколения

Азербайджанские специалисты впервые отремонтируют поезда метро нового поколения Впервые в Азербайджане в этом году будет осуществлен ремонт поездов (вагонов) нового поколения, находящихся на балансе ЗАО "Бакинский метрополитен".
Инфраструктура
5 октября 2021 г. 12:53
Азербайджанские специалисты впервые отремонтируют поезда метро нового поколения

Впервые в Азербайджане в этом году будет осуществлен ремонт поездов (вагонов) нового поколения, находящихся на балансе ЗАО "Бакинский метрополитен".

Об этом Report сообщил директор департамента депо Фаик Ахмедов.

По его словам, ремонтироваться будут, в основном, вагоны, ввезенные в Азербайджан в 2015 году.

Ранее ремонт поездов нового поколения проводился с участием специалистов предприятия "Метровагонмаш“, принадлежащего "Трансмашхолдинг". В этот раз впервые ремонт будет выполнен отечественными специалистами.

Впервые такие ремонтные работы в Бакинском метрополитене были проведены в январе-феврале 2020 года. В то время периодический ремонт вагонов выполняло предприятие "Метровагонмаш-сервис", действовавшее при предприятии "Метровагонмаш" АО "Трансмашхолдинг". В соответствии с условиями договора, заключенного в 2019 году, "Метровагонмаш-сервис" наряду с ремонтом вагонов должен был готовить кадры, которые в дальнейшем будут выполнять этот процесс.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı mütəxəssislər ilk dəfə yeni nəsil metro qatarlarını təmir edəcək

Экслюзивные новости

Ирак ищет возможности закупать газ из Азербайджана
Ирак ищет возможности закупать газ из Азербайджана
5 октября 2021 г. 14:00
Швейцария надеется на проведение в Баку совместной экономической комиссии
Швейцария надеется на проведение в Баку совместной экономической комиссии
5 октября 2021 г. 11:25
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
5 октября 2021 г. 10:32
AHK Azerbaijan: Германия готова предложить свой опыт для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура
AHK Azerbaijan: Германия готова предложить свой опыт для восстановления Карабаха и Восточного Зангезура
5 октября 2021 г. 10:00
В бакинском метро внедрят оплату с помощью умных колец и часов
В бакинском метро внедрят оплату с помощью "умных" колец и часов
4 октября 2021 г. 16:13
Кадровые перестановки в институтах НАНА
Кадровые перестановки в институтах НАНА
1 октября 2021 г. 23:27
Депутат Верховной Рады: Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном
Депутат Верховной Рады: "Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном"
1 октября 2021 г. 17:00
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе
1 октября 2021 г. 14:00
Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
30 сентября 2021 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi