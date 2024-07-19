Азербайджанские специалисты примут участие в реставрации четырех объектов в Исламабаде

Азербайджанские специалисты примут участие в реставрации четырех объектов в столице Пакистана Исламабаде.

Азербайджанские специалисты примут участие в реставрации четырех объектов в столице Пакистана Исламабаде.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании между Баку и Исламабадом на первом этапе специалисты из Азербайджана примут участие в реконструкции шоссе Сринагар, центральной городской площади Шакарпариан, деревни Саидпур и Мелоди Фуд-парк.

Сообщается, что группа экспертов по садоводству из Баку провела встречу с председателем Управления столичного развития Исламабада Мухаммедом Али Рандхавой для обсуждения предстоящей работы.

Было отмечено, что Азербайджан также передаст Пакистану различные инструменты и технику для садоводства, а бакинские эксперты откроют питомник в Исламабаде.

Рандхава в свою очередь поручил инженерному подразделению управления оказать техническую поддержку азербайджанским специалистам.