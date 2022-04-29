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Азербайджанские специалисты из США примут участие в проекте "Умный город"

Азербайджанские специалисты из США примут участие в проекте "Умный город" "Мы также внесем свой вклад в проект "Умный город" - новую модель развития, основанную на международных стандартах, отвечающую современным вызовам".
Инфраструктура
29 апреля 2022 г. 08:28
Азербайджанские специалисты из США примут участие в проекте Умный город

"Мы также внесем свой вклад в проект "Умный город" - новую модель развития, основанную на международных стандартах, отвечающую современным вызовам".

Об этом местному бюро Report заявила глава Флоридо-азербайджанской общины Эсмира Байрамова.

Э.Байрамова сообщила, что азербайджанская община США работает над крупным проектом по поддержке проекта "Умный город", который послужит будущему развитию, восстановлению и реконструкции Карабаха: "Есть азербайджанские специалисты, работающие во всемирно известных организациях, таких как Tesla, NASA и Microsoft. Каждый из них ради Карабаха готов на все. В кратчайшие сроки мы соберем наших специалистов и пригласим их для участия в проекте "Умный город". Таким образом, как сказал Президент Ильхам Алиев, мы превратим Карабах в жемчужину туризма, созданную сочетанием искусственного интеллекта и природной красоты мира".

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