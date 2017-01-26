Задержанные в лондонском аэропорту азербайджанские проводники отпущены

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Бортпроводники ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), задержанные полицией аэропорта Хитроу, сегодня отпущены на свободу.

Об этом сообщил глава пресс-службы AZAL Паша Кесеменски.

“Вчера самолет продолжил полет уже с другими бортпроводниками. Задержанные же сегодня отпущены и в скором времени вернутся в Азербайджан”, - добавил П.Кесеменски.

Напомним, что при выполнении рейса Баку-Лондон авиакомпанией AZAL один из пассажиров чрезмерно употреблял алкогольные напитки, и выражал крайнее недовольство отказами бортпроводников на неоднократные требования предоставить дополнительные порции алкоголя.

После выполнения рейса в аэропорту Хитроу в полицию Лондона поступила жалоба о якобы недостойном поведении бортпроводников по отношению к пассажиру рейса. Бортпроводники, на которых поступила жалоба, были задержаны полицией аэропорта Хитроу до выяснения всех обстоятельств.