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    Задержанные в лондонском аэропорту азербайджанские проводники отпущены

    Паша Кесеменски: Задержанные в скором времени вернутся в Азербайджан”

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Бортпроводники ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), задержанные полицией аэропорта Хитроу, сегодня отпущены на свободу.

    Об этом сообщил глава пресс-службы AZAL Паша Кесеменски.

    “Вчера самолет продолжил полет уже с другими бортпроводниками. Задержанные же сегодня отпущены и в скором времени вернутся в Азербайджан”, - добавил П.Кесеменски.

    Напомним, что при выполнении рейса Баку-Лондон авиакомпанией AZAL один из пассажиров чрезмерно употреблял алкогольные напитки, и выражал крайнее недовольство отказами бортпроводников на неоднократные требования предоставить дополнительные порции алкоголя.

    После выполнения рейса в аэропорту Хитроу в полицию Лондона поступила жалоба о якобы недостойном поведении бортпроводников по отношению к пассажиру рейса. Бортпроводники, на которых поступила жалоба, были задержаны полицией аэропорта Хитроу до выяснения всех обстоятельств.

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