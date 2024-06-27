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Азербайджанские перевозчики впервые ввезли грузы напрямую из Китая автотранспортом

Азербайджанские перевозчики впервые ввезли грузы напрямую из Китая автотранспортом Азербайджанские грузоперевозчики впервые осуществили поставки автомобильным транспортом из Китая напрямую в Азербайджан.
Инфраструктура
27 июня 2024 г. 13:04
Азербайджанские перевозчики впервые ввезли грузы напрямую из Китая автотранспортом

Азербайджанские грузоперевозчики впервые осуществили поставки автомобильным транспортом из Китая напрямую в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, автомобили, выехавшие из китайского города Алашанькоу, прибыли в Баку всего за 6 дней, следуя по маршруту Китай-Казахстан-Россия-Азербайджан.

Отметим, что ранее прямые перевозки автомобильным транспортом между Китаем и Азербайджаном не осуществлялись. Грузы перевозились в основном через территории соседних стран, с перегрузкой с одного транспортного средства на другое. Таким образом, впервые азербайджанские перевозчики осуществили прямую перевозку грузов непосредственно из Китая.

В 2024 году между Азербайджаном и Китаем был осуществлен обмен бланками "разрешений" на международные грузоперевозки автомобильным транспортом. Это расширило географию международных перевозок азербайджанских транспортных компаний, и количество стран, с которыми Азербайджан ведет грузоперевозочную деятельность, достигло 51.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan daşıyıcıları ilk dəfə birbaşa olaraq Çindən avtomobillərlə yük gətiriblər

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