Азербайджанские перевозчики просят повышения тарифов

Компании, занятые в сфере пассажироперевозок в Баку и близлежащих поселках, направили коллективное обращение в Министерство экономики с просьбой пересмотреть тарифы, найти способы поддержки общественного транспорта со стороны правительства и организовать

Компании, занятые в сфере пассажироперевозок в Баку и близлежащих поселках, направили коллективное обращение в Министерство экономики с просьбой пересмотреть тарифы на провоз пассажиров, найти способы поддержки общественного транспорта со стороны правительства и организовать встречу для обсуждения ситуации.

Как передает Report, обращения перевозчиков в Тарифный совет (ТС) в январе и апреле так и остались без ответа.

"Существует серьезные несоответствия между наличием единого тарифа на общественный транспорт внутри страны и рыночными реалиями в мире. После обращения в ТС компании по запросу также предоставили прогнозные показатели на 2022 год. Однако ответа до сих пор нет. 81% общественного транспорта в Баку контролируется частными перевозчиками. Показатели отчетности демонстрируют, что существующий тариф на пассажироперевозки не покрывает финансовых расходов компаний", — говорится в обращении.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по финансовому положению компаний в результате резкого снижения пассажиропотока. Также перевозчики отмечают рост цен на дизельное топливо, смазочные масла, шины и запчасти. Все это приводит к снижению качества услуг, росту долгов и ставит под риск продолжение деятельности компаний.

Кроме того, заявляют перевозчики, они так и не получили предусмотренные в 2020 году выплаты в связи с пандемией согласно постановлению Кабинета Министров от 4 апреля 2020 года для оказания финансовой поддержки сфере пассажирских перевозок. На эти цели было выделено 280 миллионов манатов, часть из которых предназначалась для обеспечения финансовой устойчивости работающих в Баку пассажирских компаний.

Компания-перевозчики также попросили снизить размер платежа в пользу эмитента транспортных карт BakiKart, куда выплачивается 5% от ежедневной выручки. А также рассмотреть возможность внедрения альтернативных способов оплаты в общественном транспорте.