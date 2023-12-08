О нас

Азербайджанские компании могут принять участие в строительных проектах в Ираке

Азербайджанские компании могут принять участие в строительных проектах в Ираке Баку и Багдад обсудили вопрос участия азербайджанских компаний в строительных и инфраструктурных проектах в Ираке.
Инфраструктура
8 декабря 2023 г. 09:38
Азербайджанские компании могут принять участие в строительных проектах в Ираке

Баку и Багдад обсудили вопрос участия азербайджанских компаний в строительных и инфраструктурных проектах в Ираке.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В рамках визита в Ирак встретились с министром строительства, городского развития, муниципальных и государственных дел этой страны Бангеном Рекани. В ходе встречи были обсуждены вопросы участия азербайджанских компаний в строительных и инфраструктурных проектах, реализуемых в Ираке", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan şirkətləri İraqda tikinti layihələrinə cəlb edilə bilər

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в Форуме Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"
8 декабря 2023 г. 09:08
Житель Лерикского района подорвался на мине в Шуше
Житель Лерикского района подорвался на мине в Шуше
7 декабря 2023 г. 14:15
В Азербайджане 7 февраля 2024 года будет нерабочим днем
В Азербайджане 7 февраля 2024 года будет нерабочим днем
7 декабря 2023 г. 13:01
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
6 декабря 2023 г. 20:35
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
6 декабря 2023 г. 14:48
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
6 декабря 2023 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
6 декабря 2023 г. 12:17
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир
6 декабря 2023 г. 11:59
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
6 декабря 2023 г. 11:37
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян
6 декабря 2023 г. 11:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi