Азербайджанские компании могут принять участие в строительных проектах в Ираке

Баку и Багдад обсудили вопрос участия азербайджанских компаний в строительных и инфраструктурных проектах в Ираке.

Баку и Багдад обсудили вопрос участия азербайджанских компаний в строительных и инфраструктурных проектах в Ираке.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В рамках визита в Ирак встретились с министром строительства, городского развития, муниципальных и государственных дел этой страны Бангеном Рекани. В ходе встречи были обсуждены вопросы участия азербайджанских компаний в строительных и инфраструктурных проектах, реализуемых в Ираке", - говорится в публикации.