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Азербайджанские компании осуществляют грузоперевозки в 51 страну

Азербайджанские компании осуществляют грузоперевозки в 51 страну Азербайджанские компании осуществляют грузоперевозки в 51 страну.
Инфраструктура
24 октября 2024 г. 14:43
Азербайджанские компании осуществляют грузоперевозки в 51 страну

Азербайджанские компании осуществляют грузоперевозки в 51 страну.

Об этом в заявлении Report сказал глава департамента грузоперевозок Агентства наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта Субхан Абилов.

Он отметил, что самые дальние направления для грузоперевозок - это Китай и Монголия на Востоке и Великобритания на Западе.

"В этом году впервые в истории страны был осуществлен обмен "разрешительными бланками" с Китаем, Пакистаном и Великобританией, начались международные грузоперевозки автомобильным транспортом", - подчеркнул представитель Агентства.

Субхан Абилов добавил, что расширение географии международных грузоперевозок и ориентация на новые рынки являются основными приоритетами Агентства.

"Реформы в сфере международных грузоперевозок упростили доступ перевозчиков к разрешениям. Теперь как юридические, так и физические лица могут легко получать "разрешительные бланки". В целях повышения качества обслуживания, обеспечения прозрачности и доступности при выдаче "разрешительных бланков" гражданам оказываются услуги в домах МСП, действующих в Баку, Хачмазе и Евлахе", - добавил глава департамента.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan şirkətlərinin yük daşıdığı ölkələrin sayı açıqlanıb

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