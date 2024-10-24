Азербайджанские компании осуществляют грузоперевозки в 51 страну

Азербайджанские компании осуществляют грузоперевозки в 51 страну.

Азербайджанские компании осуществляют грузоперевозки в 51 страну.

Об этом в заявлении Report сказал глава департамента грузоперевозок Агентства наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта Субхан Абилов.

Он отметил, что самые дальние направления для грузоперевозок - это Китай и Монголия на Востоке и Великобритания на Западе.

"В этом году впервые в истории страны был осуществлен обмен "разрешительными бланками" с Китаем, Пакистаном и Великобританией, начались международные грузоперевозки автомобильным транспортом", - подчеркнул представитель Агентства.

Субхан Абилов добавил, что расширение географии международных грузоперевозок и ориентация на новые рынки являются основными приоритетами Агентства.

"Реформы в сфере международных грузоперевозок упростили доступ перевозчиков к разрешениям. Теперь как юридические, так и физические лица могут легко получать "разрешительные бланки". В целях повышения качества обслуживания, обеспечения прозрачности и доступности при выдаче "разрешительных бланков" гражданам оказываются услуги в домах МСП, действующих в Баку, Хачмазе и Евлахе", - добавил глава департамента.