Азербайджанские инвесторы претендуют на концессию Черноморского порта

Этим проектом также интересуются инвесторы из Грузии, Турции, Болгарии и Норвегии

Возможностью взять в концессию ГП "Морской торговый порт Черноморск" интересуются потенциальные инвесторы из Азербайджана, Грузии, Турции, Болгарии и Норвегии.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Интерес достаточно живой, активный - от инвесторов из Грузии, Азербайджана, Турции, Болгарии и даже Норвегии", - рассказал министр.

"До конца года планируем завершить ТЭО. В следующем году мы проведем тендер [по концессии морского порта]", - добавил он.

По его словам, поскольку заказчиком подготовки технико-экономического обоснования передачи объекта в концессию является Администрация морпортов Украины, то и оплачивать подготовку документа будет именно это ведомство. Но в дальнейшем эти средства должны будут компенсироваться инвестором, который будет определен как концессионер.

По словам Криклия, уже начат конкурс на отбор консультантов для подготовки ТЭО и тендерной документации.

Отметим, что старт концессионного проекта в порту Черноморска объявлен 20 августа. По предварительным оценкам, планируется привлечь больше 150 млн грн (5,4 млн долларов США) инвестиций в этот проект. Кроме концессионных Мининфраструктуры также готовит проекты по государственно-частному партнерству. В частности, уже готово предварительное ТЭО по обновлению шести участков дорог общей протяженностью в 1 500 км. Планируемый объем инвестиций составляет 2 млрд грн (72 млн долларов США).

Как сообщалось, госпредприятие “Морской торговый порт “Черноморск” в 2019 году получило 177 млн грн (6,4 млн долларов США) убытка против 61,2 млн грн (2,2 млн долларов США) убытка в 2018 году. Порт “Черноморск” в прошлом году сократил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 1,3% — до 6,76 млн тонн.

ГП МТП “Черноморск” оперирует причалами 1, 2, 7, 8 (выведен из эксплуатации), 9 (секции I-III выведены из эксплуатации), 10, 21, 22, 26, 27, 28 морского порта “Черноморск”.

Морской торговый порт "Черноморск" (до 2016 года — Ильичевский морской торговый порт, история которого началась в 1956 году) специализируется на перевалке генеральных, наливных, насыпных и навалочных грузов.

Через порт осуществляются международные связи Украины почти со 100 странами мира. Порт имеет производственные мощности для перевалки грузов в объёме более 32 млн тонн в год, причальную линию общей протяжённостью около 6 км, складские площади, позволяющие разместить 1,5 млн тонн различных грузов, портальные краны грузоподъёмностью от 5 до 40 тонн, тягачи, автомобильные краны, более 50 км железнодорожных путей, оснащённых необходимым перегрузочным оборудованием с вагонооборотом до 1 300 вагонов в сутки, автодорожную инфраструктуру с развитой сетью внутренних автомобильных дорог.