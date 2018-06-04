"Азербайджанские авиалинии" открывают прямой рейс из Баку в Ташкент

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ С 30 июня 2018 года "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) открывают прямые рейсы из Баку в столицу Узбекистана – город Ташкент.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Рейсы будут выполняться раз в неделю (по субботам), с 1 августа – два раза в неделю (по средам и субботам).

Столица Узбекистана - огромный мегаполис, украшенный "изумрудными россыпями" парков, скверов, садов, пронизанный хрустальными нитями фонтанов.

Ташкент – воплощение той самой современной элегантности, которая присуща многим столицам мира, но при этом, будучи городом восточным, этот город имеет свой неповторимый колорит. В нем изысканно сочетаются средневековые постройки, будто сошедшие со страниц старинных восточных сказок, и изящная европейская архитектура.

Билеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, в официальных агентствах авиакомпании и на сайте www.azal.az.