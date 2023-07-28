"Азербайджанские Авиалинии" и Buta Airways объединяются в единый бренд

В октябре 2023 года авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" и Buta Airways объединятся в единый бренд – AZAL.

В октябре 2023 года авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" и Buta Airways объединятся в единый бренд – AZAL.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Объединение, совмещая лучшие качества обеих авиакомпаний, еще больше расширит возможности пассажиров для путешествий по доступным тарифам, а также предоставит нашим клиентам удобное планирование путешествий и повысит уровень предоставляемого им сервиса, говорится в сообщении компании.

"После слияния все рейсы Buta Airways будут предлагаться под единым брендом AZAL с сохранением текущих доступных цен, однако с повышенным уровнем обслуживания. В течение года будут продолжены различные скидочные акции.

AZAL представит новый тариф "Buta Budget" на всех своих рейсах, с целью сделать авиаперелеты более доступными для всех пассажиров", - сказали в компании.



Кроме того, во все тарифы будет включена ручная кладь и, за исключением безбагажного тарифа "Buta Budget", увеличена норма провоза багажа. Также нашим пассажирам будет представлено обновленное меню.



Независимо от выбранного направления, билеты на рейсы можно бронировать и оплачивать через единый сайт www.azal.az и мобильное приложение AZAL.



Более подробная информация о слиянии двух авиакомпаний и новых условиях перевозок также будет предоставлена общественности на официальном сайте и в социальных сетях AZAL.