Азербайджанская компания строит мост высотой 100 метров в Боснии и Герцеговине

Консорциум, включающий азербайджанскую компанию AzVirt, строит новый мост в Боснии и Герцеговине.

Консорциум, включающий азербайджанскую компанию AzVirt, строит новый мост в Боснии и Герцеговине.

Как сообщает Report, мост под названием Почитель строится вдоль Трансъевропейского коридора 5С, крупнейшего инфраструктурного проекта в истории Боснии и Герцеговины.

Пресс-секретарь компании AzVirt Джейхун Сафаров сообщил Report, что мост является крупнейшим проектом среди наземных искусственных сооружений с точки зрения длины переходов и высоты опор:

"Почитель отличается от классических мостов в инженерном плане, здесь при строительстве используется метод уравновешенных консолей. Его можно назвать самым важным наземным искусственным сооружением, построенным в Боснии и Герцеговине. Четыре фундамента моста возведены на сваях на глубине 25-30 метров.

Общая протяженность моста составляет около километра, а переходы достигают примерно 150 метров. Высота самой высокой опоры составляет 97 метров. Ширина моста составит 22 метра. Из-за большой длины переходов при строительстве данного проекта используется железобетонная конструкция, которая должна поворачиваться в горизонтальном и вертикальном направлениях с использованием метода уравновешенных консолей".

Отметим, что строительство моста Почитель в Боснии и Герцеговине осуществляется при участии ООО AzVirt совместно с партнерами по консорциуму - китайскими компаниями Powerchina Roadbridge Group Co, Ltd и Sinohydro Corporation Limited. Строительство планируется завершить в 2023 году.