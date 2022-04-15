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Азербайджанская компания строит мост высотой 100 метров в Боснии и Герцеговине

Азербайджанская компания строит мост высотой 100 метров в Боснии и Герцеговине Консорциум, включающий азербайджанскую компанию AzVirt, строит новый мост в Боснии и Герцеговине.
Инфраструктура
15 апреля 2022 г. 13:53
Азербайджанская компания строит мост высотой 100 метров в Боснии и Герцеговине

Консорциум, включающий азербайджанскую компанию AzVirt, строит новый мост в Боснии и Герцеговине.

Как сообщает Report, мост под названием Почитель строится вдоль Трансъевропейского коридора 5С, крупнейшего инфраструктурного проекта в истории Боснии и Герцеговины.

Пресс-секретарь компании AzVirt Джейхун Сафаров сообщил Report, что мост является крупнейшим проектом среди наземных искусственных сооружений с точки зрения длины переходов и высоты опор:

"Почитель отличается от классических мостов в инженерном плане, здесь при строительстве используется метод уравновешенных консолей. Его можно назвать самым важным наземным искусственным сооружением, построенным в Боснии и Герцеговине. Четыре фундамента моста возведены на сваях на глубине 25-30 метров.

Общая протяженность моста составляет около километра, а переходы достигают примерно 150 метров. Высота самой высокой опоры составляет 97 метров. Ширина моста составит 22 метра. Из-за большой длины переходов при строительстве данного проекта используется железобетонная конструкция, которая должна поворачиваться в горизонтальном и вертикальном направлениях с использованием метода уравновешенных консолей".

Отметим, что строительство моста Почитель в Боснии и Герцеговине осуществляется при участии ООО AzVirt совместно с партнерами по консорциуму - китайскими компаниями Powerchina Roadbridge Group Co, Ltd и Sinohydro Corporation Limited. Строительство планируется завершить в 2023 году.

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Версия на английском языке Azerbaijani company building a 100-meter-high bridge in Bosnia-Herzegovina
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan şirkəti Bosniya və Herseqovinada hündürlüyü 100 metr olan körpü tikir

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