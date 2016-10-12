Азербайджанская компания намерена участвовать в строительстве дорог и туннеля в Боснии

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Консорциум, учрежденный азербайджанской компанией AzVirt и китайской компанией China Power, намерен принять участие в международном тендере на реализацию инфраструктурных проектов в Боснии и Герцеговине.

Об этом заявил Report временный уполномоченный по делам Азербайджана в Боснии и Герцеговине Исмаил Джафаров.

По его словам, указанные компании реализуют совместные проекты и в других балканских странах: "В настоящее время они прокладывают кольцевую дорогу в сербском Белграде. Сейчас обсуждается вопрос строительства магистральной дороги Corridor 5C в Боснии. Азербайджанская и китайская компания приглашены на участие в тендере. Проекты профинансируют китайские банки и ряд европейских финансовых институтов. По договоренности, если China Power победит в тендере, субподрядчиком выступит AzVirt, или же наоборот".

Дипломат отметил, что консорциум заинтересован в участии в четырех основных проектах по Corridor 5C.

По информации министерства транспорта Боснии и Герцеговины, стоимость проекта оценивается примерно в 1 млрд. евро (1 млрд. долларов).