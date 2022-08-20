Азербайджанская государственная морская академия ищет декана и завкафедрой

Азербайджанская государственная морская академия (ADDA) ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) объявила вакансии на ряд должностей.
Об этом Report сообщили в ведомстве.
В сообщении говорится, что в ADDA вакантны должности деканов факультетов “судоводство” и “судовая механика и электромеханика”, а также заведующего кафедрой "судовая электроавтоматика”.
Кандидаты на должность декана должны иметь ученое звание и ученую степень, соответствующие специальностям, опыт научно-педагогической работы не менее 5 лет и профессионально-квалификационную подготовку.
Требования к кандидатам на должность заведующего кафедрой - профильная профессионально-квалификационная подготовка, ученое звание и ученая степень, опыт научно-педагогической работы не менее 5 лет.
Документы вместе с заявлением, написанным на имя ректора, должны быть представлены в Главное здание ADDA (город Баку, улица академика Зарифы Алиевой, 18).
Кандидаты могут подать заявку до 18 сентября.