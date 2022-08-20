Азербайджанская государственная морская академия ищет декана и завкафедрой

Азербайджанская государственная морская академия (ADDA) ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) объявила вакансии на ряд должностей.

Азербайджанская государственная морская академия (ADDA) ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) объявила вакансии на ряд должностей.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

В сообщении говорится, что в ADDA вакантны должности деканов факультетов “судоводство” и “судовая механика и электромеханика”, а также заведующего кафедрой "судовая электроавтоматика”.

Кандидаты на должность декана должны иметь ученое звание и ученую степень, соответствующие специальностям, опыт научно-педагогической работы не менее 5 лет и профессионально-квалификационную подготовку.

Требования к кандидатам на должность заведующего кафедрой - профильная профессионально-квалификационная подготовка, ученое звание и ученая степень, опыт научно-педагогической работы не менее 5 лет.

Документы вместе с заявлением, написанным на имя ректора, должны быть представлены в Главное здание ADDA (город Баку, улица академика Зарифы Алиевой, 18).

Кандидаты могут подать заявку до 18 сентября.