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    Азербайджан заработал в этом году 319 млн. манатов на перевозках по TRACECA

    Объем грузоперевозок через азербайджанский сегмент TRACECA вырос на 8%

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ За январь-июнь текущего года по транспортному коридору "Шелковый путь" (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 26,3 млн. тонн грузов, 161,1 млн. человек или на 7,8% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в информации Государственного комитета статистики.

    За указанный период 56,3% всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 30,7% - железнодорожным, 13,0% - морским транспортом, объем грузоперевозок автотранспортом вырос на 5,7%. Объем транзитных грузов составил 5,1 млн. тонн или 19,4% всего объема перевозок.

    Доходы от грузоперевозок составили 259,5 млн. манатов, пассажироперевозок - 59,9 млн. манатов, что соответственно на 7,0% и 14,4% больше аналогичных показателей прошлого года. 

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