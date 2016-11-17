Азербайджан заработает 200 млн. евро на кредитном соглашении с Сербией

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Доход Азербайджана от кредита, выданного Сербии на строительство автомагистрали, составит 150-200 млн. евро.

Как сообщает Report, об этом сказал замминистра экономики Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта об утверждении подписанного 22 сентября 2016 года соглашения о внесении изменений в кредитное соглашение, которое было подписано 2 февраля 2012 года между правительствами Азербайджана и Сербии.

Замминистра отметил, что в течение 15 лет доход Азербайджана от кредита, выданного под 4% годовых, составит 60% суммы: "Кредитное соглашение подписано в феврале 2012 года. Доходность по кредиту в 4% годовых считалась высокой и для того периода. Выдача кредита также считается положительным явлением с позиции реализации проектов азербайджанскими компаниями в Европе".

С.Бабаев отметил, что Азербайджан уже выделил 271 млн. евро из предусмотренных в соглашении 300 млн. Сербия до сегодняшнего дня вернула Азербайджану 40 млн. евро, 23 ноября выплатит еще 15 млн. евро. Это означает, что на первичном этапе реализации доходы Азербайджана достигнут 55 млн. евро.

Представитель министерства отметил, что срок кредита планируется продлить с 4 до 6 лет, что связано с задержками реализации проекта в связи с погодными условиями в Сербии.