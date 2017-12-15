Азербайджан запретит передачу кладбищенских земель в частную собственность

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане вносится поправка в закон "Об управлении муниципальными земельными ресурсами", согласно которой муниципальные земли, на которых расположены кладбища, не смогут быть переданы в частную собственность.

Как сообщает Report, законопроект о внесении поправки в закон обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по аграрной политике и был рекомендован на пленарное заседание.

В соответствии с поправкой, в статье 7,2 указывается, что земельные участки общего пользования, занятые улицами, площадями, муниципальными дорогами, внутрихозяйственными дорогами, парками, лесопарками, бульварами, пляжами, набережными, переходами, водохранилищами, стадионами, кладбищами, спортивными площадками, защитными лесонасаждениями, объектами водного хозяйства местного значения, гидротехническими сооружениями, пастбищами, а также муниципальные земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в общем пользовании или пользовании и аренде юридических и физических лиц, также не подлежат передаче в частную собственность.