Азербайджан запретил приватизацию государственных научных учреждений

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ На пленарном заседании Милли Меджлиса обсужден и утвержден проект о внесении поправки в закон "О приватизации государственного имущества".

Как сообщает Report, поправка предусматривает приведение закона в соответствие с законом "О науке".

Согласно поправке, государственные научные учреждения, ведущие фундаментальные и стратегические исследования, вошли в перечень запрещенных к приватизации объектов государственной собственности.