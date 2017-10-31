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    Азербайджан запретил приватизацию государственных научных учреждений

    Парламент утвердил соответствующую поправку
    © Report

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ На пленарном заседании Милли Меджлиса обсужден и утвержден проект о внесении поправки в закон "О приватизации государственного имущества".

    Как сообщает Report, поправка предусматривает приведение закона в соответствие с законом "О науке".

    Согласно поправке, государственные научные учреждения, ведущие фундаментальные и стратегические исследования, вошли в перечень запрещенных к приватизации объектов государственной собственности. 

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