Азербайджан занял 84 место в рейтинге по качеству воды

Первое место в рейтинге с максимально возможными показателями заняли сразу 10 стран: Австрия, Финляндия, Греция, Исландия, Ирландия, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Швейцария и Великобритания

В рейтинге стран мира по качеству воды Азербайджан занял 84 место из 179.

Как передает Report, индекс качества питьевой воды в стране составил 46,4 (из 100).

Авторы рейтинга учитывали все клинически зарегистрированные случаи любого ущерба здоровью, к которым могло иметь отношение качество потребляемой воды. Чем выше индекс, тем чище и безопаснее питьевая вода в стране.

Первое место в рейтинге с максимально возможными показателями заняли сразу 10 стран: Австрия, Финляндия, Греция, Исландия, Ирландия, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Швейцария и Великобритания.

При расчёте индекса учитывалось число потерянных лет жизни, скорректированных по нетрудоспособности (disability-adjusted life-years lost — DALY, показатель, оценивающий суммарное «бремя болезни»), на 100 тысяч человек из-за воздействия небезопасной питьевой воды. Чем выше индекс, тем чище и безопаснее питьевая вода в стране.

Отметим, что в 2004 году, когда была принята первая Государственная программа социально-экономического развития регионов, обеспечение питьевой водой в Азербайджане находилось на уровне 40 процентов. Сегодня эта цифра достигла 70 процентов. В Баку только 29 процентов жителей постоянно получали питьевую воду. Сегодня данный показатель достиг примерно 82 процентов. А в регионах сфера охвата населения питьевой водой составляла всего 9 процентов, а сегодня эта цифра равна 63 процентам.

Учитывая, что значительная часть водных ресурсов Азербайджана формируется в зарубежных странах, то водопровод Огуз-Габала-Баку стал крупным проектом, построенным исключительно на местном источнике.

Строительство водохранилища Тахтакерпю является историческим проектом, так как объем данного хранилища достаточно большой – 270 миллионов кубометров. Одновременно от водохранилища Тахтакерпю до Джейранбатанского водохранилища проложен новый бетонный канал. Особое значение водохранилища Тахтакерпю в том, что там собираются воды реки Самур, которые очищаются естественным путем, и, таким образом, из нового резервуара вода поступает в хранилище Джейранбатан. Раньше вода из реки Самур попадала в Джейранбатан прямо по каналу.

Сегодня Шамкирчайское водохранилище играет особую роль в сборе и распределении водных ресурсов страны. Объем этого водохранилища составляет 165 миллионов кубометров. Таким образом, Тахтакерпю играет важную роль в обеспечении водой северной зоны, Баку, а Шамкирчай – западной.

Параллельно в последние годы были построены расположенное в южной зоне водохранилище Гейтепе и Товузчайское водохранилище. Объем крупных водохранилищ, созданных за последние 15 лет, составляет 470 миллионов кубометров.

Согласно впервые составленному в республике балансу водных ресурсов, водные ресурсы страны в текущем году прогнозируются на 2,8 млрд кубометров меньше по сравнению с прошлым годом – в объеме 34,1 млрд кубометров. В том числе остаток в водохранилищах на начало года составил 10,6 млрд кубометров. Ожидается, что формирующиеся в течение года запасы воды по стране составят 23,5 млрд кубометров. Согласно прогнозу, 70 процентов наземных водных ресурсов, сформированных по стране в текущем году, составят поступления из соседних стран, около половины из них приходятся на реку Кура. В целях укрепления сотрудничества между странами в области охраны и устойчивого использования водных ресурсов бассейна реки Куры был подготовлен соответствующий проект соглашения, который в настоящее время проходит согласование.