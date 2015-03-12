Азербайджан ​закупит у России грузовые вагоны

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась встреча с делегацией НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) им. Дзержинского.

Как сообщил Report начальник пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов, председатель общества Джавид Гурбанов рассказал о реализуемых проектах, предстоящих перспективных задачах, текущем состоянии вагонных парков.

Он отметил, что азербайджанские железнодорожники всегда придавали большое значение расширению связей с российскими коллегами.

На встрече выступил генеральный директор научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод", который выразил свое мнение по этому вопросу. Принято решение о расширении сотрудничества, продолжении обсуждений относительно модернизации вагонного парка ЗАО "Азербайджанские железные дороги". По итогам встречи был подписан протокол относительно закупки грузовых вагонов.

Ранее российские СМИ писали, что НПК "Уралвагонзавод" планирует поставить 2,9 тыс. грузовых вагонов в адрес ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Речь идет о поставке универсальных полувагонов, крытых вагонов, вагонов-зерновозов, вагонов-цементовозов, платформ, цистерн для перевозки нефти и нефтепродуктов, вагонов-хопперов.