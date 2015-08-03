Азербайджан закупит у Казахстана 10 тепловозов

Баку. 3 августа. REPORT. AZ/ Сегодня между Азербайджаном и Казахстаном будет подписан договор о покупке новых грузовых тепловозов. Как сообщает Report, об этом сообщил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

Д.Гурбанов отметил, что это первый аналогичный договор в истории независимого Азербайджана. Тепловозы являются совместным производством Казахстана-США. По договору Азербайджан купит 10 тепловозов.

Д.Гурбанов добавил, что в ближайшее время планируется закупка 50 электровозов французской компании Altsom.