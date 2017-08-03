Азербайджан закупит казахстанские электровозы

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ С этого года в Азербайджан начнут поступать новейшие казахстанские электровозы. Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Руфат Мамедов отметил, что планируется очередная экспортная миссия в регионы Казахстана: "Мы хотим поставлять в Казахстан не только сельхозпродукты и продукты питания, но и промышленные товары. В то же время мы пригласили казахстанских производителей, дистрибьюторов, компании в Азербайджан. Уже несколько из них побывали у нас и заключили соглашения с азербайджанскими партнерами. Взаимные визиты будут организованы регулярно".