​Азербайджан закупил у России 2 255 новых вагонов

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ С начала этого года из России в Азербайджан доставлено 2 255 новых грузовых вагонов. Из них 301 - крытые вагоны, 200 - платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров, 1 000 - полувагоны, 450 - резервуары, 204 - зерновозы, 100 - хопперы. Об этом сообщил Report пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

Отмечено, что Азербайджанские железные дороги, играющие большую роль в развитии экономики Азербайджана, сохраняют свою инфраструктуру благодаря участию в международных и региональных проектах: "Обновление технических средств является требованием времени и необходимо для обеспечения грузоперевозок, привлечения дополнительных грузов и безопасной доставки грузов до пункта назначения. Это означает также направление дополнительных валютных ресурсов в экономику Азербайджана".

Напомним, что в марте этого года председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов встретился с гендиректором Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" имени Ф.Дзержинского (Россия) Олегом Сиэнко. На встрече был подписан контракт о приобретении 2900 грузовых вагонов различного типа.

Отметим, что первые вагоны по заказу ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в страну доставили 25 апреля 2015 года.