Азербайджан закупил у Казахстана новые тепловозы

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Казахстан осуществил поставку новых тепловозов в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на Kazakh-tv.kz, согласно договоренности между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и АО "Казахстанский локомотивосборочный завод", очередная партия новых грузовых тепловозов TE33A серии Evalution доставлена в Азербайджан.

Отметим, что современные шестиосные тепловозы TE33A серии Evalution отличаются экономичным расходом дизельного топлива, оснащены двумя кабинами, асинхронным тяговым электродвигателем мощностью 3356 кВт.

Напомним, что первый тепловоз завезен в страну в 2015 году первым контейнерным поездом, прибывшим в Азербайджан из китайского Шихэцзы. Тепловозы способны тянуть состав весом 3 200 тонн.