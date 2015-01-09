Азербайджан закупает у Boeing новые грузовые самолеты

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Американская корпорация "Boeing" и азербайджанская авиакомпания "Silk Way West" завершают согласование условий контракта о закупке трех грузовых самолетов "Boeing 747-8 Freighter".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в случае согласования условий, стоимость контракта составит 1,1 млрд. долларов США.

Отметим, что в настоящее время "Silk Way Group" использует 7 грузовых самолетов "Boeing", из которых 2 самолета "Boeing 767-300", 3 - "Boeing 747-400" и 2 "Boeing 747-8".