​Азербайджан заказал 10 самолетов Ан-178

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Государственное предприятие (ГП) "Антонов" завершило сборку фюзеляжа второго опытного образца самолета Ан-178, передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

На данный момент получены 40 твердых заказов на Ан-178 от Азербайджана, Китая и Ирака. Сертификация авиалайнера ожидается в конце 2016 года.

Первый полет Ан-178 совершил 7 мая 2015 года. В тот же день предприятие объявило о подписании соглашений о поставке 10 авиалайнеров в Азербайджан и двух - в Китай.

Ан-132 является модернизированной версией самолета Ан-32 с новыми двигателями, который может использоваться на песчаных аэродромах.