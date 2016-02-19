​Азербайджан выступил с инициативой создания коридора Иран-Финляндия

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан рассматривает возможность соединения иранского порта Бендер-Аббас в Каспийском море с Хельсинки (Финляндия). Азербайджан, граничащий на юге с Ираном, позиционирует себя в качестве государства, которое соединит Иран с Европой через азербайджано-российскую границу.

Как сообщает Report со ссылкой на Gulf News, об этом сказал генеральный директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов на глобальном бизнес-форуме стран СНГ в Дубае: "Наша страна имеет выгодное географическое расположение. Снятие санкций с Ирана также изменит правила игры".

Вице-президент АО "Казахстанские железные дороги" Канат Алпысбаев, в свою очередь, заявил, что регион, в котором расположен Иран, начинает иметь все большее значение.

На международном форуме также дана подробная информация о железнодорожном маршруте, предусматривающем грузоперевозки в Китай через территории Азербайджана, Грузии, Турции и Казахстана.