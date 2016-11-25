Азербайджан выделит Ирану кредит на строительство железной дороги

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В настоящее время Азербайджан ведет переговоры с Ираном о выделении азербайджанской стороной кредита на строительство железной дороги Решт-Астара. Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов в своем выступлении на бизнес-форуме "Стратегическое партнерство 1520: Кавказский регион".

"Россия также выразила желание принять участие в проекте. Однако мы обсудим этот вопрос", - отметил Дж.Гурбанов.

Глава АЖД также добавил, что целью проведения форума является изучение взаимного инвестиционного потенциала. На мероприятии будут подписаны двусторонний протокол и меморандум.