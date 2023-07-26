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Азербайджан впервые проведет Бакинскую водную неделю

Азербайджан впервые проведет Бакинскую водную неделю 12–14 марта 2024 года в Бакинском Экспо-центре впервые состоится Бакинская водная неделя, в рамках которой запланировано проведение Международной выставки и конференции по водному хозяйству.
Инфраструктура
26 июля 2023 г. 14:34
Азербайджан впервые проведет Бакинскую водную неделю

12–14 марта 2024 года в Бакинском Экспо-центре впервые состоится Бакинская водная неделя, в рамках которой запланировано проведение Международной выставки и конференции по водному хозяйству.

Об этом Report сообщили в компании Caspian Event Oraganisers.

Основной задачей мероприятия является привлечение в страну новых технологий, оборудования и инвестиций, которые будут способствовать дальнейшему развитию отрасли в Азербайджане, а также обсуждение важных вопросов, новых проектов и сотрудничества в данной сфере.

В рамках Бакинской водной недели будут представлены разделы, посвященные строительной и буровой технике и оборудованию для водоподготовки, водоснабжения и водоотведения, проектированию и строительству объектов водного хозяйства, информационным и коммуникационным технологиям в управлении водными ресурсами, технологиям опреснения воды, противоаварийным технологиям, лабораторному оборудованию и системам сброса и очистки сточных и дождевых вод.

Официальную поддержку Бакинской водной неделе оказывает Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана, а организатором выступает компания "Caspian Event Organisers".

Говоря о Бакинской водной неделе, председатель Агентства Заур Микаилов заявил, что организация подобного мероприятия в нашей стране заслуживает наивысшей похвалы: "Считаю, что это мероприятие даст экспертам, государственным организациям и деловому сектору возможность обменяться знаниями и опытом, ознакомиться с новыми идеями и найти инновационные пути решения проблем, связанных с водой. Организованные в рамках Бакинской водной недели конференции, панельные дискуссии и сессии помогут выработать практические решения задач управления водными ресурсами, водоснабжения и т.п., равно как и проинформировать общественность о важности устойчивого использования и управления водными ресурсами".

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Версия на английском языке Baku Water Week to be organized for first time in Azerbaijan next year
Версия на азербайджанском языке Gələn il Azərbaycanda ilk dəfə Bakı Su həftəsi təşkil ediləcək

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