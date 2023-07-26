Азербайджан впервые проведет Бакинскую водную неделю

12–14 марта 2024 года в Бакинском Экспо-центре впервые состоится Бакинская водная неделя, в рамках которой запланировано проведение Международной выставки и конференции по водному хозяйству.

12–14 марта 2024 года в Бакинском Экспо-центре впервые состоится Бакинская водная неделя, в рамках которой запланировано проведение Международной выставки и конференции по водному хозяйству.

Об этом Report сообщили в компании Caspian Event Oraganisers.

Основной задачей мероприятия является привлечение в страну новых технологий, оборудования и инвестиций, которые будут способствовать дальнейшему развитию отрасли в Азербайджане, а также обсуждение важных вопросов, новых проектов и сотрудничества в данной сфере.

В рамках Бакинской водной недели будут представлены разделы, посвященные строительной и буровой технике и оборудованию для водоподготовки, водоснабжения и водоотведения, проектированию и строительству объектов водного хозяйства, информационным и коммуникационным технологиям в управлении водными ресурсами, технологиям опреснения воды, противоаварийным технологиям, лабораторному оборудованию и системам сброса и очистки сточных и дождевых вод.

Официальную поддержку Бакинской водной неделе оказывает Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана, а организатором выступает компания "Caspian Event Organisers".

Говоря о Бакинской водной неделе, председатель Агентства Заур Микаилов заявил, что организация подобного мероприятия в нашей стране заслуживает наивысшей похвалы: "Считаю, что это мероприятие даст экспертам, государственным организациям и деловому сектору возможность обменяться знаниями и опытом, ознакомиться с новыми идеями и найти инновационные пути решения проблем, связанных с водой. Организованные в рамках Бакинской водной недели конференции, панельные дискуссии и сессии помогут выработать практические решения задач управления водными ресурсами, водоснабжения и т.п., равно как и проинформировать общественность о важности устойчивого использования и управления водными ресурсами".