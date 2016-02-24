​Азербайджан вошел в топ-5 импортеров автомобилей ВАЗ

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан по итогам 2015 года вошел в топ-5 импортеров российских автомобилей АвтоВАЗ.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, наряду с Азербайджаном, в первую пятерку вошли Казахстан, Египет, Украина и Германия.

Российский автомобильный бренд получил контракты на поставку около 70 тысяч автомобилей в разные страны в 2015 году. Сейчас компания планирует экспорт своих моделей в Ливан и Сирию. Также в конце 2015 года компания вернулась на рынок Венгрии.

По словам главы компании Бу Андерссона, в планах предприятия начать поставки своих новинок – Vesta и Xray в пять-шесть стран Европы.