Азербайджан вновь сократил грузоперевозки

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ За 2016 год действующими в транспортном секторе Азербайджана предприятиями и физическими лицами перевезено 222,2 млн тонн грузов и 1 929,6 млн пассажиров. Грузоперевозки сократились в годовом сравнении на 0,1%, пассажироперевозки выросли на 2,0%.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, спад грузоперевозок связан с сокращением перевозок в сфере морского, железнодорожного транспорта и посредством трубопроводов.

Грузоперевозки автомобильным транспортом составили 63,6%, посредством трубопроводов – 26,8%, железнодорожным транспортом – 6,9%, морским транспортом - 2,6%, воздушным транспортом - 0,1%.

Кроме того, 88,5% пассажиров воспользовались услугами автомобилей, 11,3% - метро, остальные - прочими видами транспорта.