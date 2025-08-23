О нас

Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан планируют создать сеть оптово-распределительных центров

Инфраструктура
23 августа 2025 г. 14:36
Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан планируют создать сеть оптово-распределительных центров и развивать устойчивые торгово-логистические цепочки.

Как передает Report, об этом сообщил министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в интервью телеканалу "Узбекистан-24" на полях трехстороннего саммита "Туркменистан-Азербайджан-Узбекистан".

"За последние годы отношение экономического сотрудничества Узбекистана и с Туркменистаном, и с Азербайджаном развивается достаточно высокими активными темпами. За последние годы товарооборот с обеими государствами вырос более чем в два раза. И самое главное то, что в структуре нашего товарооборота порядка 40% - это товары с высокой добавленной стоимостью, это промышленные товары. Это говорит о том, что мы переходим на новый уровень экономического взаимодействия", - подчеркнул он.

По его словам, в ходе заседания были приняты очень важные решения, которые будут способствовать дальнейшему углублению экономического партнерства. В первую очередь речь идет о взаимодействии в области торгового сотрудничества и углублении промышленной кооперации.

"Министерства торговли трех стран будут работать над тем, чтобы подготовить комплексный план действий, нацеленный на развитие устойчивых торгово-логистических цепочек", - отметил министр.

Он пояснил, что план будет включать в себя создание сети оптово-распределительных центров и облегченный доступ продукции на рынки трех стран. Также стороны намерены отдельно проработать унификацию фитосанитарных и карантинных требований.

"Будем работать над цифровой маркировкой товаров, для того чтобы бесшовно, очень быстро проводить торговые операции между нашими странами. Ну и, конечно же, мы будем развивать электронную коммерцию, электронную торговлю", - заявил Кудратов.

По его словам, форматы электронной торговли должны способствовать внедрению механизмов, которые позволят напрямую связывать поставщиков и производителей с потребителями продукции в странах региона.

"Ну и, конечно же, мы будем активно развивать прямое взаимодействие между регионами. Межрегиональное сотрудничество позволит настраивать и выводить предпринимателей наших регионов друг с другом напрямую. Такое взаимодействие, мы уверены, даст достаточно конкретные результаты в самое ближайшее время", - заключил он.

