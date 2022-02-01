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Азербайджан увеличивает долю в грузоперевозках из Китая в Европу

Азербайджан увеличивает долю в грузоперевозках из Китая в Европу С этого года на отрезке второго маршрута Китай-Европа по Каспийскому морю - в направлении Баку-Туркменбаши-Баку количество судов и рейсов будет увеличено до двух. Экономисты-эксперты расценивают это, как увеличение доли Азербайджана в грузоперевозках из К
Инфраструктура
1 февраля 2022 г. 18:10
Азербайджан увеличивает долю в грузоперевозках из Китая в Европу

С этого года на отрезке второго маршрута Китай-Европа по Каспийскому морю - в направлении Баку-Туркменбаши-Баку количество судов и рейсов будет увеличено до двух. Экономисты-эксперты расценивают это, как увеличение доли Азербайджана в грузоперевозках из Китая в Европу.

В заявлении Report член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов сказал, что увеличение количества судов и рейсов между Баку и Туркменбаши в первую очередь увеличит товарооборот между двумя странами: "В последнее время наблюдается расширение экономических связей между Азербайджаном и Туркменистаном. Между странами реализуются совместные проекты".

Эксперт в сфере транспорта Рауф Агамирзоев же считает, что усиление судоходного сообщения между Баку и Туркменбаши рассчитано на развитие транспортного маршрута "Азиатско-Тихоокеанский регион-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа".

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