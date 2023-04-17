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Азербайджан увеличит перевалку удобрений из Туркменистана и Казахстана

Азербайджан увеличит перевалку удобрений из Туркменистана и Казахстана Строительство терминала удобрений на территории ЗАО " Бакинский международный морской торговый порт" планируется завершить до конца мая.
Инфраструктура
17 апреля 2023 г. 15:04
Азербайджан увеличит перевалку удобрений из Туркменистана и Казахстана

Строительство терминала удобрений на территории ЗАО " Бакинский международный морской торговый порт" планируется завершить до конца мая.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЗАО Талех Зиядов.

По его словам, открытие терминала запланировано на июнь-июль.

"Терминал удобрений имеет большое значение, так как в настоящее время из Средней Азии в направлении Запада через территорию Азербайджана перевозится довольно большой объем удобрений. Наши возможности позволяют переваливать 1-1,5 млн тонн удобрений. С новым терминалом Бакинский порт будет переваливать около 2,5 млн тонн удобрений. Таким образом, станет возможно доставлять на Запад удобрения из Туркменистана и Казахстана через Азербайджан", - отметил Т.Зиядов.

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