Азербайджан увеличит перевалку удобрений из Туркменистана и Казахстана

Строительство терминала удобрений на территории ЗАО " Бакинский международный морской торговый порт" планируется завершить до конца мая.

Строительство терминала удобрений на территории ЗАО " Бакинский международный морской торговый порт" планируется завершить до конца мая.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЗАО Талех Зиядов.

По его словам, открытие терминала запланировано на июнь-июль.

"Терминал удобрений имеет большое значение, так как в настоящее время из Средней Азии в направлении Запада через территорию Азербайджана перевозится довольно большой объем удобрений. Наши возможности позволяют переваливать 1-1,5 млн тонн удобрений. С новым терминалом Бакинский порт будет переваливать около 2,5 млн тонн удобрений. Таким образом, станет возможно доставлять на Запад удобрения из Туркменистана и Казахстана через Азербайджан", - отметил Т.Зиядов.