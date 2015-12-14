​Азербайджан увеличил количество паромных рейсов в Каспийском море

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В последние дни вырос поток транзитных грузовых крупнотоннажных автотранспортных средств по территории Азербайджана. Координационный совет по транзитным грузоперевозкам предпринимает шаги в целях создания более благоприятных условий для транзитных грузоперевозок.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики и промышленности, за счет упрощения транзитных процедур и снижения тарифов расходы на транзитную перевозку крупнотоннажных автотранспортных средств в порты Актау (Казахстан) и Туркменбашы (Туркменистан) сократились примерно на 40%.

Отмечается, что в результате начавшегося 4 декабря шторма в Каспийском море возникли проблемы в движении паромов, и 6-9 декабря образовалось скопление грузовых машин, ожидающих очереди на погрузку на паромы по направлению в порт Актау. Ситуацию усугубило и то, что в Актау имеется всего одна паромная пристань, которая не защищена от сильного ветра и высоких волн.

В связи с этим ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" утвердило график передвижения паромов по маршруту Баку-Актау. Также с учетом роста количества грузовых машин, возвращены в эксплуатацию несколько паромов, таким образом, увеличено количество паромных рейсов.

Координационный совет ведет переговоры с казахстанской стороной в целях расширения возможностей паромной пристани в Актау, которая принимает паромы из Азербайджана.