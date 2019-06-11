​Азербайджан увеличил доходы от TRACECA на 4%

В первом квартале этого года Азербайджан заработал 156,468 млн манатов от грузоперевозок через транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (TRACECA).

Как сообщает Report, об этом заявил национальный секретарь межправительственной комиссии по TRACECA Акиф Мустафаев на конференции "Транскаспийский международный автомобильный маршрут" в Баку.

По его словам, это на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

А.Мустафаев сообщил, что в рамках TRACECA реализовано 76 проектов.