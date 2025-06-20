Азербайджан утвердил соглашение с Китаем о международных мультимодальных перевозках

Азербайджан утвердил соглашение с Китаем о международных мультимодальных перевозках

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о международных мультимодальных перевозках".

Как сообщает Report, согласно Указу, после вступления Соглашения в силу Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана обеспечит реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить правительству Китайской Народной Республики уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

Отметим, что Соглашение было подписано 23 апреля текущего года в Пекине министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым и министром транспорта Китая Лю Вэем в ходе церемонии подписания азербайджано-китайских документов с участием президента Ильхама Алиева и председателя КНР Си Цзиньпина.