Азербайджан утвердил план сотрудничества с Китаем по "Поясу и Пути"

Президент Ильхам Алиев утвердил "План сотрудничества по совместному продвижению инициативы "Пояс и Путь" между Азербайджаном и Китаем".
Как сообщает Report, президент Азербайджана подписал соответствующий указ.
После вступления в силу данного указа Министерство экономики должно обеспечить реализацию его пунктов.
Министерство иностранных дел Азербайджана должно направить уведомление правительству КНР о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Плана сотрудничества.