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Азербайджан утвердил план сотрудничества с Китаем по "Поясу и Пути"

Азербайджан утвердил план сотрудничества с Китаем по "Поясу и Пути" Азербайджан утвердил План сотрудничества с Китаем по "Поясу и Пути"
Инфраструктура
20 июня 2025 г. 14:24
Азербайджан утвердил план сотрудничества с Китаем по Поясу и Пути

Президент Ильхам Алиев утвердил "План сотрудничества по совместному продвижению инициативы "Пояс и Путь" между Азербайджаном и Китаем".

Как сообщает Report, президент Азербайджана подписал соответствующий указ.

После вступления в силу данного указа Министерство экономики должно обеспечить реализацию его пунктов.

Министерство иностранных дел Азербайджана должно направить уведомление правительству КНР о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Плана сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Çin ilə “Kəmər və Yol” üzrə Əməkdaşlıq Planını təsdiq edib

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