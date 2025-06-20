Азербайджан утвердил план сотрудничества с Китаем по "Поясу и Пути"

Азербайджан утвердил План сотрудничества с Китаем по "Поясу и Пути"

Президент Ильхам Алиев утвердил "План сотрудничества по совместному продвижению инициативы "Пояс и Путь" между Азербайджаном и Китаем".

Как сообщает Report, президент Азербайджана подписал соответствующий указ.

После вступления в силу данного указа Министерство экономики должно обеспечить реализацию его пунктов.

Министерство иностранных дел Азербайджана должно направить уведомление правительству КНР о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Плана сотрудничества.