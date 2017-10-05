Азербайджан участвует в саммите "Шелковый путь" в Румынии

Бухарест. 5 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в румынском городе Констанца стартует саммит "Шелковый путь".

Как сообщает Восточно-европейское бюро Report, Азербайджан представлен на саммите делегацией во главе с генеральным директором Бакинского международного морского торгового порта (БММТП) Талехом Зиядовым.

Саммит откроет румынский министр транспорта Разван Кук. После церемонии открытия будет подписан протокол о сотрудничестве между БММТП и портом Констанцы (Национальная администрация морских портов). Документ подпишут с азербайджанской стороны Талех Зиядов, с румынской - генеральный директор порта Констанца Дан Николае Тивилилчи.

Отметим, что саммит с участием 200 делегатов из 12 стран проводится при совместной организации Администрации и деловых кругов порта Констанца, Румынской ассоциации Шелкового пути. Сюда входят представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Румынии, члены международной ассоциации перевозчиков и бизнесмены.

Двухдневный саммит будет посвящен "Шелковому пути", развитию сотрудничества в сфере транспорта на этом маршруте и вопросам грузоперевозок.