Азербайджан участвует в реконструкции автодороги Бишкек—Ош

Азербайджанская компания ООО Azvirt на сегодняшний день в рамках проекта «Реконструкция автомобильной дороги Бишкек—Ош ( Фаза IV», участок от п. Маданият до г. Жалал-Абад) уложила 32,5 км нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Азербайджанская компания ООО Azvirt на сегодняшний день в рамках проекта «Реконструкция автомобильной дороги Бишкек—Ош ( Фаза IV», участок от п. Маданият до г. Жалал-Абад) уложила 32,5 км нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.



Как добавили в ведомстве, финансовое освоение проекта составило около 33%.



В 2021 году была выполнена укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия протяженностью 17 км.



Всего в 2021 году планируется уложить более 20 км асфальтобетонного покрытия.



Минтранс реализует проект «Реконструкция автомобильной дороги Бишкек—Ош. Фаза IV», участок от п. Маданият до г. Жалал-Абад, протяженностью 67 км.



Проект включает в себя: детальное проектирование, земляные работы, строительство дороги, строительство новых и восстановление старых мостов, строительство водопропускных труб и коробчатых водопроводов, улучшение обочин дороги, элементы безопасности дорожного движения, такие как тротуары, знаки, барьеры безопасности, автобусные остановки и т. д.



С момента заключения контракта с Azvirt генеральным подрядчиком была завершена разработка детального проекта и получено положительное заключение государственной экспертизы.



На участок было мобилизовано 150 человек и 80 комплектов крупногабаритной техники.



Подрядчик мобилизовал асфальтобетонный завод производительностью 210 тонн в час.



«После завершения строительства жители окрестных районов и пользователи автодороги Бишкек—Ош смогут проехать по 67 км нового 2-х и 4-х полосного асфальтобетонного покрытия, которое улучшит качество жизни тысяч людей и откроет новые возможности для развития региона», - говорится в сообщении.

Проект финансируется Евразийским банком развития.