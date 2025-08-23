Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан создают Совместную рабочую группу по вопросам транспорта и коммуникаций

Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан подтвердили намерение развивать сотрудничество в таких ключевых областях, как энергетика, транспорт и логистика.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, принятого по итогам трехстороннего саммита в Туркменбаши 22 августа.

Стороны отметили важность развития сотрудничества в энергетике, подчеркнули особое значение взаимодействия в этой области, говорится в документе, опубликованном МИД Туркменистана.

"Учитывая большой потенциал в сфере транспорта и логистики, а также в целях использования транзитного потенциала трех стран, стороны подчеркнули важность активизации мультимодальных перевозок по направлению "Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан" и обратно. В этой связи была отмечена значимость подписанного компетентными органами трех стран Меморандума о взаимопонимании в области транспортно-логистического сотрудничества", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что лидеры приветствуют создание Совместной рабочей группы в целях обсуждения вопросов развития транспортно-коммуникационной инфраструктуры, координации транспортных перевозок, упрощения условий их организации.

В заявлении говорится о значимости развития авиасообщений, бизнеса и туризма между странами, что будет способствовать увеличению грузового и пассажирского потоков.