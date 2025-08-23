О нас

Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан создают Совместную рабочую группу по вопросам транспорта и коммуникаций

Инфраструктура
23 августа 2025 г. 12:15
Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан подтвердили намерение развивать сотрудничество в таких ключевых областях, как энергетика, транспорт и логистика.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, принятого по итогам трехстороннего саммита в Туркменбаши 22 августа.

Стороны отметили важность развития сотрудничества в энергетике, подчеркнули особое значение взаимодействия в этой области, говорится в документе, опубликованном МИД Туркменистана.

"Учитывая большой потенциал в сфере транспорта и логистики, а также в целях использования транзитного потенциала трех стран, стороны подчеркнули важность активизации мультимодальных перевозок по направлению "Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан" и обратно. В этой связи была отмечена значимость подписанного компетентными органами трех стран Меморандума о взаимопонимании в области транспортно-логистического сотрудничества", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что лидеры приветствуют создание Совместной рабочей группы в целях обсуждения вопросов развития транспортно-коммуникационной инфраструктуры, координации транспортных перевозок, упрощения условий их организации.

В заявлении говорится о значимости развития авиасообщений, бизнеса и туризма между странами, что будет способствовать увеличению грузового и пассажирского потоков.

Версия на английском языке Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan to deepen energy and transport ties
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan nəqliyyat və kommunikasiyalar üzrə Birgə İşçi Qrupu yaradır

