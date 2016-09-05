Азербайджан, Турция и Туркменистан построят транспортный коридор от Лондона до Пекина

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан, Турция и Туркменистан подписали Ашхабадское соглашение, предусматривающее строительство транспортного коридора между Пекином и Лондоном.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкое агентство Anadolu, об этом заявил министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан.

По его словам, соглашение с азербайджанской стороны подписал заместитель министра транспорта Азербайджана Ариф Аскеров, с туркменской - министр автомобильного транспорта Туркменистана Максат Айдогдыев.

Турецкий министр подчеркнул, что Ашхабадское соглашение стало еще одним шагом на пути создания международного транспортного коридора, объединяющего в том числе проекты железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, моста Султана Селима Явуза, третьего аэропорта.

Напомним, что проект Транскаспийского транспортного коридора реализуется при совместной инициативе железнодорожных ведомств Азербайджана, Казахстана, Грузии, Турции и Китая. В рамках проекта планируется привлечение транзитных грузов, а также применение единых конкурентоспособных тарифов в целях увеличения объема грузоперевозок. Запуск маршрута повысит экспортный и транзитный потенциал стран-участниц, а также будет способствовать росту конкурентоспособности Транскаспийского международного транспортного маршрута.