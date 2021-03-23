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Азербайджан строит зерновой терминал на территории терминала Астара

Азербайджан строит зерновой терминал на территории терминала Астара Терминал Астара реализуется в рамках транспортного коридора "Север-Юг"
Инфраструктура
23 марта 2021 г. 14:09
Азербайджан строит зерновой терминал на территории терминала Астара

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" продолжает строительство грузового терминала Астара, расположенного вблизи азербайджано-иранской границы, на территории Ирана.

Как сообщает Report, на территории терминала Астара строится также зерновой терминал.

Компания "Parhoon Tarh" продолжает строительство зернового терминала на территории железнодорожного погрузочно-разгрузочного терминала Астара.

В лабораторном здании зернового терминала завершены работы по закладке фундамента, выполнены работы по бетонированию стен и колонн, завершен монтаж металлоконструкций чердачной части, ведутся отделочные работы. Выполнены 96% строительно-монтажных работ.

Строительство терминала Астара осуществляет ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в соответствии с двусторонним соглашением, подписанным 13 июня 2017 года. Терминал Астара реализуется в рамках транспортного коридора "Север-Юг".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Astara terminalının ərazisində taxıl terminalı tikir

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