Азербайджан строит зерновой терминал на территории терминала Астара

Терминал Астара реализуется в рамках транспортного коридора "Север-Юг"

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" продолжает строительство грузового терминала Астара, расположенного вблизи азербайджано-иранской границы, на территории Ирана.

Как сообщает Report, на территории терминала Астара строится также зерновой терминал.

Компания "Parhoon Tarh" продолжает строительство зернового терминала на территории железнодорожного погрузочно-разгрузочного терминала Астара.

В лабораторном здании зернового терминала завершены работы по закладке фундамента, выполнены работы по бетонированию стен и колонн, завершен монтаж металлоконструкций чердачной части, ведутся отделочные работы. Выполнены 96% строительно-монтажных работ.

Строительство терминала Астара осуществляет ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в соответствии с двусторонним соглашением, подписанным 13 июня 2017 года. Терминал Астара реализуется в рамках транспортного коридора "Север-Юг".