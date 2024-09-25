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Азербайджан стремится снизить долю непригодных земель до 15%

Азербайджан стремится снизить долю непригодных земель до 15% 16:13
Инфраструктура
25 сентября 2024 г. 16:41
Азербайджан стремится снизить долю непригодных земель до 15%

Азербайджан преследует цель уменьшить до 2026 года долю непригодных для использования земель с 25% до 15%.

Как сообщает Report, об этом заявил глава отдела Министерства экономики Гусейн Гусейнов на Международной конференции по углеродному ценообразованию в Баку.

Гусейнов подчеркнул, что определены ряд целей до 2026 года. В частности, среднегодовой рост валового внутреннего продукта должен быть на уровне 3-4%, в том числе ожидается рост в ненефтегазовом секторе на 5% в год.

"Также планируется повысить уровень переработки отходов до 20% в столице и до 10% в регионах. Доля возобновляемой энергии в производстве электроэнергии должна вырасти до 24% к 2026 году и до 30% к 2030 году. Для достижения этих целей необходимо провести экологическую, экономическую и социальную оценку", - отметил Гусейнов.

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