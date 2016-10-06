Азербайджан станет связующей точкой между воздушными пространствами Европы и Азии

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Международном аэропорту Гейдар Алиев будет построен Центр Оптимизации Воздушного Пространства - Azerbaijan Airspace Supervision & Efficiency Centre (ASEC).

Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", соответствующее соглашение подписали "Азербайджанские Авиалинии" и французская компания Thales.

Проект будет реализован в рамках внедрения систем по обслуживанию воздушного движения (ATM) и организации потока воздушного движения (AFTM) в сотрудничестве с организацией Евроконтроль (Eurocontrol).

Центр Оптимизации Воздушного Пространства в Международном аэропорту Гейдар Алиев станет ключевым центром планирования потоков воздушного движения между европейским Центром Управления Воздушных Потоков, расположенным в Брюсселе (CFMU), и Центром Управления Воздушных Потоков, расположенным в Сингапуре.

Отметим, что быстрый темп азиатских и китайских рынков, а также стратегическое расположение Азербайджана способствует увеличению как внутренних, так и транзитных маршрутов, в связи с чем в нашей стране отводится важная роль в организации воздушных потоков во всем регионе. В свою очередь, "бесшовная" реализация требований глобального аэронавигационного плана ИКАО благоприятно отразится на росте потоков воздушного движения в будущем.