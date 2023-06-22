Азербайджан создает СП с Грузией и Казахстаном в сфере железнодорожных перевозок

Подписано "Соглашение о базовых принципах создания и деятельности совместного предприятия между ЗАО "Азербайджанские железные дороги", АО "Национальная компания Казахстанские железные дороги" и АО "Грузинские железные дороги".
Как сообщает Report, документ был подписан в рамках встречи премьер-министра Али Асадова с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, находящимся с официальным визитом в Баку.
Азербайджан создает СП с Грузией и Казахстаном в сфере железнодорожных перевозокАзербайджан создает СП с Грузией и Казахстаном в сфере железнодорожных перевозок Подписано "Соглашение о базовых принципах создания и деятельности совместного предприятия между ЗАО "Азербайджанские железные дороги", АО "Национальная компания Казахстанские железные дороги" и АО "Грузинские железные дороги". Как сообщает Report, доку
Инфраструктура
22 июня 2023 г. 15:11
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Подписано "Соглашение о базовых принципах создания и деятельности совместного предприятия между ЗАО "Азербайджанские железные дороги", АО "Национальная компания Казахстанские железные дороги" и АО "Грузинские железные дороги".
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