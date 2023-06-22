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Азербайджан создает СП с Грузией и Казахстаном в сфере железнодорожных перевозок

Азербайджан создает СП с Грузией и Казахстаном в сфере железнодорожных перевозок Подписано "Соглашение о базовых принципах создания и деятельности совместного предприятия между ЗАО "Азербайджанские железные дороги", АО "Национальная компания Казахстанские железные дороги" и АО "Грузинские железные дороги". Как сообщает Report, доку
Инфраструктура
22 июня 2023 г. 15:11
Азербайджан создает СП с Грузией и Казахстаном в сфере железнодорожных перевозок

Подписано "Соглашение о базовых принципах создания и деятельности совместного предприятия между ЗАО "Азербайджанские железные дороги", АО "Национальная компания Казахстанские железные дороги" и АО "Грузинские железные дороги".

Как сообщает Report, документ был подписан в рамках встречи премьер-министра Али Асадова с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, находящимся с официальным визитом в Баку.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Georgia and Kazakhstan establishing joint venture in field of railways
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstan və Qazaxıstanla dəmir yolu sahəsində birgə müəssisə yaradır

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