Азербайджан создает СП с Грузией и Казахстаном в сфере железнодорожных перевозок

Азербайджан создает СП с Грузией и Казахстаном в сфере железнодорожных перевозок

Подписано "Соглашение о базовых принципах создания и деятельности совместного предприятия между ЗАО "Азербайджанские железные дороги", АО "Национальная компания Казахстанские железные дороги" и АО "Грузинские железные дороги". Как сообщает Report, доку

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Подписано "Соглашение о базовых принципах создания и деятельности совместного предприятия между ЗАО "Азербайджанские железные дороги", АО "Национальная компания Казахстанские железные дороги" и АО "Грузинские железные дороги".



Как сообщает Report, документ был подписан в рамках встречи премьер-министра Али Асадова с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, находящимся с официальным визитом в Баку. Подпишитесь на наш Telegram канал

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