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    Азербайджан сократил производство легковых автомобилей на 75%

    За первые 9 месяцев года наблюдается рост производства тракторов в 5 раз

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре текущего года в Азербайджане произведена 141 единица легковых автомобилей. 

    Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, производство в годовом исчислении сократилось на 74,9%.

    На 1 октября этого года запасы готовой продукции составили 165 единиц. За отчетный период производство грузовых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 54,4% и составило 386 единиц. Производство тракторов в годовом исчислении увеличилось в 5 раз - до 709 единиц.

    В сфере производства машин и оборудования, прочих транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов произведено продукции на сумму 190,9 млн манатов.

    Отметим, что автомобили производятся в городах Нахчыван, Гянджа и Шемахинском районе.

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