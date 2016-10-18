Азербайджан сократил производство легковых автомобилей на 75%

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре текущего года в Азербайджане произведена 141 единица легковых автомобилей.
Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, производство в годовом исчислении сократилось на 74,9%.
На 1 октября этого года запасы готовой продукции составили 165 единиц. За отчетный период производство грузовых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 54,4% и составило 386 единиц. Производство тракторов в годовом исчислении увеличилось в 5 раз - до 709 единиц.
В сфере производства машин и оборудования, прочих транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов произведено продукции на сумму 190,9 млн манатов.
Отметим, что автомобили производятся в городах Нахчыван, Гянджа и Шемахинском районе.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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