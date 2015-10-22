Азербайджан сократил производство легковых автомобилей

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре текущего года в Азербайджане производство легковых автомобилей сократилось в годовом исчислении на 68,4% и составило 562 единицы. Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, на 1 октября запасы готовой продукции составили 292 единицы.

За отчетный период производство грузовых автомобилей выросло на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 251 единицу. Производство тракторов в годовом исчислении сократилось на 24,3% - до 754 единиц.

В сфере производства машин и оборудования, прочих транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов произведено продукции на сумму 236,7 млн. манатов.

Отметим, что автомобили производятся в городах Нахчыван, Гянджа и Шемахинском районе.

Согласно данным Государственного таможенного комитета, за 9 месяцев этого года в страну ввезено 22 915 автомобилей, из них 20 386 единиц - предназначенные для перевозки людей легковые автомобили и другие моторные транспортные средства.